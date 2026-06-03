Производителят на iPhone пуска кола, ще мери сили с Тесла

Foxconn, технологичният гигант, който сглобява iPhone и iPad, навлезе на автомобилния пазар с нов кросоувър.

Foxconn представи новия електрически кросоувър Foxtron Cavira. Автомобилът е сравним по размер с Tesla Model Y , с който вероятно ще се конкурира. Cavira първоначално ще се продава в Тайван, но се очаква по-късно да бъде достъпна и в други страни. Официалните цени на тайванския модел все още не са обявени.

Външният вид на кросоувъра го отличава от събратята му. Например, удължената линия на покрива прави новия модел да изглежда отстрани като повдигнато комби. Фаровете имат сложен дизайн: фаровете са интегрирани във вдлъбнатини, с извити LED ленти, разположени отдолу. Над тях е разположена друга LED лента, която се прекъсва в центъра на предната част.

Тайванският новодошъл се предлага стандартно с един електродвигател, произвеждащ до 257 к.с. Ще се предлага и опционална конфигурация с два двигателя, осигуряваща комбинирана мощност до 475 к.с. Кросоувърът е оборудван с една батерия с капацитет 82,7 кВтч, осигуряваща пробег до 578 км. Датите на пускане на пазара все още не са обявени, отбелязва "Блиц".

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