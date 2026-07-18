Коя пералня да купите? Най-надеждната марка според експерти

Надеждността трябва да бъде сред водещите критерии при избора на пералня, преди цената, интелигентните функции и броя на програмите. Според обзор на специализираното издание Слашгиър LG е най-добре представящата се марка през 2026 г. Изводът е направен след сравнение на оценки от Кънсюмър рипортс, Гуд хаускийпинг, Уайъркътър и Бест продъктс. Производителят получава високи оценки както за пералните с предно, така и за тези с горно зареждане.

LG поведе при надеждността

Кънсюмър рипортс поставя LG начело в няколко категории. Моделите на компанията заемат първите шест места при пералните с предно зареждане, първите пет позиции сред високоефективните машини с горно зареждане и първите четири места при класическите модели с бъркалка.

Оценките се основават на лабораторни тестове и данни от потребители за честотата на повредите, качеството на изпиране и удовлетвореността от уредите.

Кои модели получиха най-високи оценки

Гуд хаускийпинг определи LG Front Load HE Stackable Smart Washer за най-добрата пералня за 2026 г. Експертите похвалиха ефективното премахване на петна, бързите програми, лесното управление и просторния барабан.

Уайъркътър постави LG WM4000H на първо място заради съчетанието от кратки цикли, добро изпиране и щадящо отношение към тъканите.

Моделът с горно зареждане LG TurboWash3D беше отличен от Бест продъктс. Сред предимствата му са големият капацитет, връзката с Wi-Fi и технологията ColdWash.

Конкуренцията остава силна

Speed Queen, Miele и Maytag също произвеждат висококачествени перални и се представят силно в отделни пазарни сегменти. Speed Queen е сред лидерите при традиционните модели с горно зареждане, а Miele запазва добри позиции при компактните и премиум уреди.

Според обобщените показатели за надеждност и производителност обаче LG остава най-силно представящата се марка през 2026 г.