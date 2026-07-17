Гняв. Кулинарни извращения гонят още туристи от морето

Сериозен дебат около качеството на храната по родното Черноморие набира скорост в социалните мрежи.

Семейство туристи, които от седмица почиват в Поморие, изразиха публично своя абсолютен потрес от кулинарните абсурди, които се сервират в местните заведения като част от обедните менюта.

Според публикацията им във Фейсбук разочарованието е ежедневно и обхваща множество различни ресторанти, включително и такива, които се ползват с добра слава сред летовниците, научи Plovdiv24.bg.

Почиващите описват подробно разочарованията си ден по ден, като разкриват шокиращи практики в кухните по морето: