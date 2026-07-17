Общество

Първа прогноза за зимата. Изненади заради Ел Ниньо

Дългосрочните прогнози не дават възможност за точно предвиждане на конкретни температури или снеговалежи месеци напред

Първа прогноза за зимата. Изненади заради Ел Ниньо
17 юли 26 | 15:23
2009
Григор Атанасов

Първите дългосрочни метеорологични сигнали за зимния сезон 2026/2027 вече привличат вниманието на синоптиците. Новите прогнозни модели показват възможност за по-динамична зимна циркулация в Северното полукълбо, свързана с развитието на силен феномен Ел Ниньо, евентуално отслабване на полярния вихър и промени в арктическия морски лед, пише "Метео Балканс".

Важно е да се уточни, че дългосрочните прогнози не дават възможност за точно предвиждане на конкретни температури или снеговалежи месеци напред. Вместо това те очертават по-вероятни атмосферни модели и фактори, които биха могли да повишат риска от определени видове време.

Какво е полярният вихър и с какво е свързан той със зимния сезон? Полярният вихър представлява мащабна циркулационна система в стратосферата над Арктика, която през зимните месеци задържа изключително студения въздух в близост до Северния полюс.

Докато вихърът е стабилен и силен, студеният въздух остава съсредоточен в най-северните ширини. При отслабване или изместване на тази система обаче се създават предпоставки за проникване на арктични въздушни маси към средните ширини - сред които Северна Америка и Европа.

Един от съществените показатели за предстоящия сезон е формирането на силна фаза на Ел Ниньо - циклично затопляне на повърхностните водни маси в екваториалния Тихи океан.

При по-мощни проявления на Ел Ниньо е възможна промяна в глобалната атмосферна циркулация, която засяга струйното течение, както и разпределението на атмосферното налягане в Северното полукълбо.

Наблюденията в миналото показват, че някои силни епизоди на Ел Ниньо са били свързани с по-висока вероятност от нарушения в полярния вихър през зимата, особено през януари. Това обаче не гарантира автоматично тежка зима за всеки регион.

Според най-новите дългосрочни прогностични модели се очертава тенденция полярният вихър да отслабне в разгара на зимата.

При реализиране на този сценарий нараства вероятността за:

по-чести студени нахлувания от Арктика; блокиращи антициклонални структури; по-голяма динамика на атмосферните процеси; периоди със снеговалежи в части от Европа.

Важно е да се отчита, че отслабен полярен вихър сам по себе си не гарантира тежка зима. Крайният резултат зависи от разположението на блокиращите центрове в атмосферата и от траекторията на струйното течение.

Друг съществен фактор е състоянието на морския лед в арктическия регион.

Намалените количества лед в определени зони, най-вече около Баренцово и Карско море, могат да засегнат обмена на топлина между океана и атмосферата. Тази промяна е в състояние да повлияе на разпространението на атмосферните вълни, а оттам - и на устойчивостта на полярния вихър.

На настоящия етап е рано да се прогнозира конкретно каква ще бъде зимата 2026/2027 г. за България.

При по-слаб полярен вихър Европа би могла по-често да изпитва:

студени арктични нахлувания; рязки спадове на температурите; зимни условия със сняг и поледици; изразени температурни контрасти между отделните периоди.

За Балканския полуостров решаващо значение ще има позицията на антициклоните над Северния Атлантик и Европа, както и развитието на средиземноморските циклони.

При подходящо съчетание студеният въздух, идващ от североизток, може да се срещне с влажните средиземноморски циклони - комбинация, която традиционно води до значителни снеговалежи на Балканите.

Все още е рано за конкретна прогноза, но постъпващите сигнали определено заслужават внимание.

Първите анализи за зимата 2026/2027 очертават любопитна глобална картина - изразено Ел Ниньо, вероятност от отслабване на полярния вихър и промени в арктическата среда.

Тези фактори сами по себе си не гарантират студена и снежна зима. Те обаче повишават шансовете сезонът да протече по-динамично, включително с възможност за сериозни зимни условия в отделни части на Европа.

През следващите месеци водещите метеорологични центрове ще наблюдават развитието на океанските аномалии и стратосферната циркулация. Ще следят и поведението на полярния вихър, тъй като тези процеси ще очертаят по-ясно какъв ще бъде характерът на зимата 2026/2027.

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Автор Григор Атанасов

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