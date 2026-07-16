Слънцето грее с пълна сила днес, но обратът на времето дебне зад ъгъла

Днес слънцето ще бъде главната звезда, но няма да остане само на сцената до края на деня. Следобед над Североизточна България, а по-късно и над други райони ще се появят купести облаци, краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, а в София - около 32 градуса. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-североизток.

Жегата ще запази позициите си и през следващите дни, но атмосферата постепенно ще става все по-капризна. Събота ще донесе още по-високи температури, а от неделя започва захлаждане със силно неустойчиво време, гръмотевични бури и риск от градушки.

Облаците тръгват на следобедна обиколка

Преди обяд времето в страната ще бъде предимно слънчево. Около и след пладне облачността ще се увеличава, като на отделни места ще превали и прегърми.

Дъждовете ще бъдат краткотрайни, но локално могат да се окажат по-интензивни. Вятърът няма да създава големи драми и ще остане слаб до умерен.

Планините готвят гръмотевичен спектакъл

В планините сутринта ще започне спокойно и със слънце, но следобедното настроение рязко ще се промени. На много места ще има валежи и гръмотевична дейност, като най-сериозни се очакват явленията в Рило-Родопската област.

Североизточният вятър ще бъде слаб до умерен, но по най-високите части временно ще се усилва от север-северозапад. Температурата на 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра - около 16 градуса.

Морето се държи прилично, поне засега

По Черноморието денят ще бъде предимно слънчев, но следобед и там облаците може да решат да привлекат внимание. На отделни места ще превали и прегърми.

Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса. Морската вода е между 22 и 24 градуса, а вълнението ще остане слабо - 1-2 бала.

Петък пази приличие, събота вдига градусите

В петък ще преобладава слънчево време, като само на отделни места, главно в планините, ще има краткотрайни следобедни валежи с гръмотевици. Температурите ще останат между 31 и 36 градуса, а край морето ще бъдат по-ниски.

В събота жегата ще стане още по-настоятелна. Вътрешността на страната ще отчете между 33 и 38 градуса, докато Черноморието ще остане между 26 и 30 градуса. Изолирани валежи са възможни в североизточните райони и над планините в Западна България.

Неделя идва със скандален обрат

Около полунощ срещу неделя в крайните северозападни райони ще започнат валежи и гръмотевични бури, като са възможни и интензивни явления. В неделя сутринта в голяма част от страната все още ще бъде слънчево, но от северозапад ще нахлуе по-хладен въздух.

В източните райони ще остане горещо, а южният вятър ще се усили. По-късно бурите ще обхванат северозападната половина от страната, а до края на деня ще достигнат и останалите райони.

Захлаждането влиза без покана

През следващите дни температурите ще продължат да се понижават със северозападен вятър. В понеделник по-сериозни валежи се очакват на места в Южна и Източна България, а във вторник и сряда нестабилното време отново ще обхване много райони.

Ще има условия за локални порои, гръмотевици и градушки. В края на периода дневните температури в по-голямата част от страната ще паднат под 30 градуса.

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