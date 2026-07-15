Белчев: Не можеш да скриеш милиарди от бюджета и после да ги харчиш тайно

Председателят на парламентарната комисия по икономика Стефан Белчев заяви, че е невъзможно „да се скрият милиарди от бюджета и след това да се харчат тайно“. В интервю за предаването „Още от деня“ по БНТ той коментира критиките към държавния бюджет и очерта приоритетите на управляващите.

„Чухме критиките по бюджета. Той е всичко друго, но не и готин. Ако искахме да бъдем готини, щяхме да прехвърлим разходите, които сега осветихме и плащаме, за следващата година. Вместо това предпочетохме да започнем на чиста основа“, каза Белчев.

По думите му кабинетът няма да предприема прибързани решения под натиска на различни искания.

„Разбираме майките, разбираме и младите лекари, но не можем да си позволим стихийни действия. Работим по задълбочени анализи във всички министерства и държавни структури, за да преценим кои процеси могат да бъдат оптимизирани. Не е изключено да подготвим и нов Закон за държавната администрация“, посочи той.

Белчев увери, че още след приемането на настоящия бюджет ще започне подготовката на следващия.

„Бюджетът за 2027 г. ще бъде истинският бюджет на „Прогресивна България“. Нямаме право да подвеждаме хората, които са ни избрали, нито останалите български граждани“, подчерта той.

Председателят на икономическата комисия заяви още, че основните данъци няма да бъдат променяни, но призна, че се обсъжда актуализиране на данъчните оценки на имотите.

„Данъчните оценки стоят почти непроменени от 15–20 години, докато цените на имотите през последното десетилетие нараснаха многократно“, отбеляза Белчев.

Той изброи и финансовите ангажименти, заварени от настоящото управление, които по думите му възлизат на 3,288 млрд. евро. Сред тях са средства за общините, увеличения на доходите, компенсации за земеделските производители и разплащания към Агенция „Пътна инфраструктура“.

„Тези разходи не могат да бъдат скрити. По дългосрочната бюджетна рамка дефицитът ще намалява, а през 2028 г. целта ни е да влезем в рамките на 3% според Маастрихтските критерии. Няма нищо критично – всичко зависи от нас“, заключи Белчев.

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