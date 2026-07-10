ЕС започва процедура за свръхдефицит срещу България

Финансовите министри на страните от Европейския съюз обсъждат днес в Брюксел началото на процедурата за свръхдефицит срещу България, предложена от Европейската комисия през юни.

Процедурата се задейства, когато бюджетният дефицит на държава членка надхвърли допустимия праг от 3% от брутния вътрешен продукт (БВП).

След като Съветът на ЕС разгледа аргументите на България, той трябва да приеме препоръки за мерките, които страната следва да предприеме, за да намали дефицита и да излезе от процедурата.

Съгласно европейските правила България ще разполага с шест месеца, за да приложи необходимите действия.

Ако препоръките не бъдат изпълнени, Европейският съюз може да наложи финансова санкция в размер до 0,05% от брутния вътрешен продукт за предходната година.

Процедурата за свръхдефицит е част от механизма на ЕС за наблюдение на публичните финанси и има за цел да гарантира устойчивостта на държавните бюджети в страните членки.

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