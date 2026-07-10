Скандалът с полетите стигна прокуратурата, проверяват действия на МВР

Прокуратурата започна проверка на изнесените от вътрешния министър Иван Демерджиев данни от PNR системата за полети на български граждани. Софийската градска прокуратура е сезирана с множество сигнали от народни представители, адвокати и граждани, а казусът вече излиза от полето на политическите обвинения и влиза в институционална процедура.

В центъра на скандала стои въпросът дали информация от резервационните записи на пътниците е била използвана правомерно. За Демерджиев това е тежък удар, защото данните, които той изнесе публично, сега стават предмет на прокурорска проверка.

Проверяват твърдения за използване на PNR данни

Софийската градска прокуратура съобщи, че във връзка със засиления обществен интерес и множеството постъпили сигнали е разпоредила проверки за установяване на относимите факти и обстоятелства.

Сигналите съдържат различни твърдения, свързани с ползването на данни от резервационните записи на пътниците - PNR. Именно тази система се оказа в основата на политическия скандал, след като вътрешният министър Иван Демерджиев изнесе данни за полети на български граждани.

От държавното обвинение подчертават, че действията се извършват на основание чл. 145 от Закона за съдебната власт. Целта е да се установи дали има достатъчно данни за извършено престъпление, когато прокуратурата е сезирана с твърдения за такова.

Сигналът на Калин Стоянов добави ново напрежение

Сред постъпилите сигнали е и този на депутата от ДПС Калин Стоянов. Той е подаден до изпълняващия функциите главен прокурор и до ръководството на Софийската градска прокуратура.

По думите на Стоянов получената от него информация сочи, че през последните дни в МВР, ДАНС и ГДБОП се извършват действия по премахване на електронни данни и системни записи. Според сигнала тези данни биха могли да имат отношение към проверката за предполагаемо неправомерно използване на информация от PNR системата.

Стоянов посочи в социалните мрежи, че е изпратил сигнала по електронен път от Страсбург. Там той е на работно посещение заедно с представители на парламентарната група на ДПС и провежда срещи с евродепутати и представители на различни политически семейства.

МВР ще проверява казус, който удря самото МВР

Конкретни действия по проверката са възложени на Главна дирекция „Национална полиция“ - МВР. Това става на основание чл. 145, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт и в рамките на действащото законодателство.

Точно тук казусът става особено чувствителен. Институция от системата на МВР ще извършва проверки по скандал, в който политическият удар е насочен към вътрешния министър и към начина, по който са били използвани данни от чувствителна система.

СГП посочва, че предстоят комплексни проверки и изпълнение на подробни указания. Резултатите трябва да бъдат докладвани на прокуратурата, а събраните материали ще бъдат анализирани от прокурор.

Дали ще има досъдебно производство

След анализа прокуратурата ще прецени дали има достатъчно данни за образуване на досъдебно производство и провеждане на разследване по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.

От СГП уверяват, че всички действия се осъществяват при стриктно спазване на принципа на законност и в рамките на правомощията на прокуратурата. Държавното обвинение заявява още, че ще информира своевременно обществеността за резултатите от проверките.

Това означава, че към момента няма обявено досъдебно производство, но има официална прокурорска проверка по твърдения, които засягат едновременно лични данни, службите и политическата отговорност на вътрешния министър.

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