ДПС: Бюджетът на ДОО е част от дългосрочната визия за развитието на държавата

За ДПС бюджетът на държавното обществено осигуряване не е просто закон за пенсиите и обезщетенията. Той е част от дългосрочната визия за развитието на държавата. Това заяви депутатът от ДПС д-р Левент Апти по време на дебата за бюджета на ДОО в парламента.

"Ако искаме по-високи пенсии утре, трябва да имаме повече работещи днес.

Ако искаме по-високи доходи, трябва да повишим качеството на работната сила.

Ако искаме устойчива социална система, трябва да инвестираме в младите хора и семействата, в децата, в хората с увреждания, в образованието и в квалификацията.

Ако искаме силна икономика, трябва последователно да изграждаме силен национален капитал чрез вътрешни инвестиции, стратегически партньорства, иновации и висококвалифицирана работна сила", каза още той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com