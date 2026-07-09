Демерджиев обеща документи, но те липсват! ДПС бие аларма за злоупотреби

Скандалът около изнесените от вътрешния министър Иван Демерджиев данни за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски отново влезе в пленарната зала. Депутатът Хамид Хамид поиска съдействие от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, за да получи документите, които, по думите му, министърът е обещал да предостави още при изслушването си на 2 юли.

Хамид заяви, че твърденията на Демерджиев „падат като хартиени кули“ и вече се опровергават от официални документи на турските власти. Забавянето на обещаните материали поставя вътрешния министър в неудобна позиция - особено след като сам е поел ангажимент да ги предаде.

Хамид настоя за документите още днес

„Когато на 2 юли, четвъртък, процедура по изслушване, министърът на вътрешните работи изръси куп лъжи и вижда, че в момента те падат като хартиени кули и се опровергават от официални документи на турските власти“, заяви Хамид от парламентарната трибуна.

Той припомни, че Демерджиев е обещал да му предаде всички документи, свързани с изнесените данни. „Г-н Демерджиев от тази трибуна обеща да ми преведе всички документи, но до този момент документи няма“, каза депутатът от ДПС.

Опасение за злоупотреби

Хамид поиска председателят на парламента Михаела Доцова да съдейства документите да бъдат предоставени още в днешния ден. „Моля Ви в качеството на председател да ми съдействате в днешния ден да получим тези документи, защото имаме опасения, че оплетеният в своите лъжи министър на вътрешните работи вече прави нещо с тези документи“, заяви той.

Още при изслушването на 2 юли Хамид обвини Демерджиев в лъжа заради данните за полета на Делян Пеевски с Десислава Атанасова и поиска извинение, но министърът отказа.

Така спорът вече не е само за самите полети, а и за начина, по който МВР борави с информация, която може да засегне репутации и да произведе сериозен политически ефект. Ако министърът разполага с доказателства, логично е те да бъдат предоставени без забавяне. Ако не го направи, атаката на ДПС ще продължи да се усилва.

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