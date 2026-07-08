Хамид Хамид: ДПС държи да бъде възстановено правото на глас в секциите извън ЕС

ПГ на ДПС държи на първо място да бъде възстановено правото на глас, отнето с ограничаването на секциите, в страни извън ЕС. Това коментира зам.-председателят на ПГ на ДПС Хамид Хамид за променте в ИК.

Ето и цялото изказване на Хамид Хамид:

Първо да ви представя нашите два законопроекта, внесени от нашата парламентарна група. Първия проект, който внесохме е изключително важен. Той касае възстановяването на режима за откриване на секции в държави, нечленуващи в Европейския съюз, стария режим.

Още тогава казахме, че този режим, това ограничение противоконституционно, нарушава правата на българските граждани, които пребивават трети държави и се надяваме този законопроект да бъде подкрепен. Вторият ни проект предлага отпадане на уседналостта при провеждане на избори за Европейски парламент и уседналостта при провеждане на местни избори.

Смятаме тези ограничения също за противоконституционни и лишават милиони български граждани от право на глас. Въпреки че тези граждани, поддържайки бащините си къщи, заплащат данъци и такси в общините, те не могат да си избират съветниците и кметовете в тези населени места, не могат да гласуват заради тази уседналост.

Това касае милиони граждани, които се намират на територията на Република Турция, Великобритания, Съединените щати, Канада и така нататък. Колкото до въпроса Ви за проекта на Прогресивна България, ние ще го подкрепим на първо четене, защото подкрепяме идеята и тя съвпада с нашето предложение ограниченията на секциите да бъдат премахнати от Изборния кодекс и съгласно броя на заявленията, които постъпят, държавата ни да може да открива секции там, където има заявления.

Подкрепяме също тяхното предложение, което касае закриването на район „Чужбина“, защото така, както е предложен в Изборния кодекс, е доста неясно формулирана нормата.

Подкрепяме въвеждането на машини и винаги сме го подкрепяли, но машини, които работят в Съединените американски щати, не устройства, предназначени за кражба на вот, за манипулиране на вот, каквито несъмнено са тези мадуровки, които се използват само в България.

Тези машини вече са компрометирани. Тези машини, в няколко поредни избора доказаха, че някои от тях не тръгват. Софтуерът дава възможност за манипулации.

Още повече, че виждаме предложение, където сертифицирането се възлага на МВР. Това е абсурд. МВР да сертифицира и да пипа машините.

Виждаме и в момента какво се прави в МВР. Даже не дават и книгата, регистъра за посетителите в сградата на Министерството на вътрешните работи, кой влиза при министъра. Най-вероятно има доста изненади сред тези хора. Така че ние сме против МВР да пипа и да се меси още повече в изборния процес.

Видяхте как се намеси на последните избори, така че специално този текст на второ четене няма да го подкрепим. Сега по принцип ще подкрепим законопроекта.

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