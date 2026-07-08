Радев участва в традиционната обща снимка с лидерите на НАТО в Анкара

Премиерът Румен Радев участва в официалната церемония по посрещането на държавните и правителствените ръководители преди началото на срещата на върха на НАТО в Анкара. Домакинът на форума – президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган, и генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветстваха поотделно всеки от лидерите, след което те се събраха за традиционната обща снимка, известна като „семейната снимка“ на Алианса.

Церемонията даде официален старт на работната програма на лидерската среща, на която държавните и правителствените ръководители ще обсъдят укрепването на колективната отбрана, увеличаването на инвестициите в сигурността, развитието на отбранителната индустрия и актуалните предизвикателства пред евроатлантическата сигурност.

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