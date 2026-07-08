Политика

Радев участва в традиционната обща снимка с лидерите на НАТО в Анкара

След официалното посрещане от президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган и генералния секретар на НАТО Марк Рюте започна срещата на върха на Алианса

Радев участва в традиционната обща снимка с лидерите на НАТО в Анкара
08 юли 26 | 12:22
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Фатме Мустафова

Премиерът Румен Радев участва в официалната церемония по посрещането на държавните и правителствените ръководители преди началото на срещата на върха на НАТО в Анкара. Домакинът на форума – президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган, и генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветстваха поотделно всеки от лидерите, след което те се събраха за традиционната обща снимка, известна като „семейната снимка“ на Алианса.

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Церемонията даде официален старт на работната програма на лидерската среща, на която държавните и правителствените ръководители ще обсъдят укрепването на колективната отбрана, увеличаването на инвестициите в сигурността, развитието на отбранителната индустрия и актуалните предизвикателства пред евроатлантическата сигурност.

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Автор Фатме Мустафова

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