Михаела Доцова от Истанбул: България подчерта ролята си в НАТО

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова заяви, че предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара представлява важна възможност за потвърждаване на ангажимента към ценностите на Алианса, общата сигурност и стабилността в евроатлантическото пространство, пише турското издание "Хюриет".

Изявлението беше направено по време на Парламентарната среща на върха на НАТО в Истанбул, организирана от Турция, където Доцова участва заедно с председателя на хърватския парламент Гордан Яндрокович.

„За България срещата на върха на НАТО в Анкара е възможност отново да потвърдим решителната си ангажираност към ценностите на Алианса, към общата сигурност и към укрепването на стабилността в евроатлантическия регион“, заяви председателят на Народното събрание.

Тя подчерта, че България разглежда НАТО като основен гарант за сигурността и отбраната в региона. Според нея нарастващата нестабилност и продължаващите конфликти в различни части на света изискват укрепване на отбранителните способности на държавите членки.

Доцова отбеляза, че страната ни изпълнява своите ангажименти към колективната отбрана и продължава модернизацията на въоръжените сили.

„Инвестициите в отбраната означават инвестиции в сигурността, устойчивостта и способността на държавата да защитава своите граждани и националния си суверенитет“, посочи тя.

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