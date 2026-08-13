Турският транспортен министър на ключова визита у нас. Стратегически решения

България и Турция ще работят в по-тясна координация при развитието на транспортната инфраструктура и реализирането на стратегически проекти, които да подобрят свързаността между двете държави. Това стана ясно по време на среща в София между министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министъра на транспорта и инфраструктурата на Република Турция Абдулкадир Уралоглу.

„Турция е важен партньор на България и за нас е важно да развиваме тази връзка. Сред приоритетите ни са Средният коридор и по-добрата свързаност между двете държави. Българското правителство е ангажирано с развитието на инфраструктурата и вярвам, че днешната среща е добра основа за още по-тясно сътрудничество“, заяви министър Пеев.

Абдулкадир Уралоглу подчерта значението на връзките между двете страни, които имат излаз на Черно море и са част от общи транспортни коридори. „За нас транспортната свързаност с българската държава е много важна. Изток–Запад е един от важните коридори, но без направлението Юг–Север няма как да имаме цялостна свързаност. Това е нещо, за което можем да работим и постигнем заедно“, отбеляза турският министър.

По време на срещата беше поставен акцент върху необходимостта от увеличаване на пропускателната способност между двете държави. „Имаме изключителната възможност да подобрим свързаността чрез разширяването на ГКПП „Капитан Андреево“. Наред с това работим и за развитието на нова гранична връзка по направлението Лесово–Одрин. Ще направим всичко възможно да осигурим европейско финансиране за тези проекти“, каза още Георги Пеев.

Автомобилният транспорт беше определен като основен елемент от двустранния транспортен обмен. В тази връзка двете страни се разбраха да бъде свикано заседание на смесената комисия по международен транспорт, където на експертно ниво да бъдат обсъдени актуални въпроси, засягащи автомобилния сектор.

„Железопътният и автомобилният транспорт са ключови за нас. Има редица административни и законови пречки пред завършването на приоритетните проекти на правителството. Нашата задача е да премахнем тези пречки и да ускорим процесите, така че проектите да станат факт. За реализацията им трябва да използваме и възможностите на публично-частното партньорство, като създадем необходимите условия за привличане на частни инвестиции. Затова е важно да ускорим и законодателните процедури“, подчерта Георги Пеев.

Двамата министри обсъдиха и развитието на въздушния транспорт. Министър Пеев отбеляза, че доброто сътрудничество във въздухоплаването може да бъде пример за развитието на отношенията и в останалите транспортни сектори.