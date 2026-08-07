Първите 12 нови влака за България минаха ключов тест

Първите 12 нови електрически влака „Корадия стрийм“ на френския производител „Алстом“ преминаха успешно процедурите по приемане в България. От компанията определиха това като важен етап по мащабния договор за доставка на общо 35 нови междуградски електрически влака.

Десет от композициите вече се намират в депото на производителя в страната и продължават изпитанията си по националната железопътна мрежа преди пускането им с пътници. Проектът е сред най-големите инвестиции в обновяване на железопътния подвижен състав у нас.

Десет влака вече се изпитват в България

След преминаването на процедурите по приемане следващият ключов етап е приключването на необходимите изпитания и подготовката за реална експлоатация. Именно затова десет от влаковете вече се тестват по българската железопътна мрежа.

Договорът с „Алстом“ беше подписан през април 2025 г. и е на стойност над 1 млрд. лева. Той предвижда доставка на 35 едноетажни нулевоемисионни електрически мотрисни влака, както и поддръжката им за период от 15 години.

По 351 места и скорост до 160 км/ч

Всяка композиция е от шест вагона и разполага с 351 седящи места. Влаковете са предназначени както за регионални направления, така и за маршрути на средни разстояния с продължителност на пътуването около 4-5 часа.

Предвидената максимална скорост е до 160 км/ч, като модернизацията на основни линии като София-Бургас и Пловдив-Свиленград също е насочена към движение с подобни скорости.

Първите 12 влака имат особено значение и за финансирането на проекта. Още при подписването на договора правителството обяви, че именно тази първа серия трябва да бъде доставена до края на август 2026 г., за да бъде използван европейският ресурс по Плана за възстановяване и устойчивост. За тях беше предвидено финансиране от 363 млн. лева, а останалите 23 композиции трябва да пристигнат до края на юли 2027 г.

С успешното приемане на първите 12 композиции проектът влиза в следващата си решаваща фаза - изпитанията да приключат успешно и новите влакове постепенно да започнат да превозват пътници по българската железопътна мрежа.