Първите 12 нови влака за България минаха ключов тест
„Корадия стрийм“ на „Алстом“ вече са приети в страната, а десет композиции продължават изпитанията по железопътната мрежа
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„Корадия стрийм“ на „Алстом“ вече са приети в страната, а десет композиции продължават изпитанията по железопътната мрежа
Премиерът очаква и подкрепа за Северна Македония
Френската компания "Алстом" се оплака от българския съд. Вече 5 г. дружеството води съдебна битка във връзка с твърденията й за кражба на нейна интеле...