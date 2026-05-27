Радев и Макрон с важни разговори за сигурността на Европа

Франция е ключов съюзник и партньор на България с дългогодишни традиции в културата и историята. Това заяви в Париж министър-председателят Румен Радев, който е на посещение по покана на френския президент Еманюел Макрон.

„Много пъти съм разговарял с президента Макрон, но за първи път като премиер. Затова и разговорите ни този път ще бъдат много по-прагматично насочени“, посочи Радев пред журналисти. По думите му предстои да бъдат реализирани договори за доставка на 3D радари, за доставка на ново поколение гаубици, също така въоръжение за модулните, многофункционални патрулни кораби.

Премиерът подчерта, че България и Франция споделят общи позиции по темите за европейската сигурност, енергийната диверсификация и развитието на ядрената енергетика. Той припомни съвместните усилия на двете държави в рамките на ЕС за признаването на ядрената енергия като „зелена“ и стратегически важна за бъдещето на Европа.

Радев отбеляза и значението на сътрудничеството с френската компания „Фраматом“ за доставката на свежо ядрено гориво за VI блок на АЕЦ „Козлодуй“. По думите му България ще настоява Франция да спази и ангажимента за доставката на 12-те електрически влака на „Алстом“ до края на август, тъй като това е важно условие по Плана за възстановяване и устойчивост.

Сред темите в разговорите с Макрон ще бъде и Република Северна Македония. Радев заяви, че именно той е поставил пред европейските лидери въпроса за вписването на македонските българи в конституцията на страната, а френският президент е бил сред първите, подкрепили тази идея.

„Вярвам, че ще осигурим подкрепата на Франция този консенсус да бъде изпълнен в пълнота“, заяви премиерът.

По отношение на войната в Украйна Радев коментира, че България е оказвала политическа, хуманитарна и военна подкрепа, но подчерта, че страната трябва внимателно да преценява бъдещите си ангажименти. „България първо трябва да гарантира стандарта на живот и сигурността на своите граждани. Едва тогава можем да мислим за отделяне на допълнителни средства“, каза той.

"България и до сега е оказвала подкрепа на Украйна - и военна, и политическа, и хуманитарна, и дипломатическа. Но в контекста на новата среда за сигурност ние трябва да бъдем много внимателни, особено що се отнася до военната и финансовата подкрепа от страна на България. Ние тепърва ще трябва да разгледаме огромните предизвикателства пред българския бюджет, но това са теми, които от сега мога да ви кажа, че България има интерес и нашето правителство първо да гарантира стандарта на живота и сигурността на българските граждани, едва тогава можем да мислим за отделяне на пари за тази тема."

Премиерът определи като „изключително закъсняла“ идеята Европа да започне преки преговори с Русия за мир в Украйна. Според него ЕС е трябвало много по-рано да поеме водеща роля в дипломатическите усилия.

„Европа трябва да има реалистична оценка за рисковете. Стремежът към конвенционална победа над най-голямата ядрена сила в света носи сериозни опасности“, предупреди Радев.

Той коментира и оставката на Борислав Сарафов като ръководител на Националната следствена служба. По думите му това е „важна първа стъпка“ към оздравяване на съдебната система. „Обществото очаква тези процеси отдавна, но те бяха блокирани по политически причини. Сега реформите ще се ускорят“, заяви премиерът.

Радев свърза темата и с разследванията за незаконно строителство във Варна, като намекна за възможни зависимости и натиск върху институции, свързани с решения на ДАНС отпреди година.

В рамките на визитата си премиерът ще проведе срещи и с белгийския министър-председател Барт де Вевер, генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

В Париж Радев ще се срещне с френския президент Еманюел Макрон в Елисейския дворец, където българският министър-председател ще бъде посрещнат с почетен шпалир от гвардейци. Премиерът Радев и президентът Макрон ще обсъдят теми от сферата на двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред.

В четвъртък, 28 май, премиерът Румен Радев ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. По-късно същия ден българският министър-председател ще разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

В състава на българската делегация, която ще посети Париж и Брюксел, участват вицепремиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на отбраната Димитър Стоянов.





