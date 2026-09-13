Нова забрана в Европа. Засяга всички шофьори
Решението поставя под сериозен натиск и бизнес модела на технологичните компании
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Решението поставя под сериозен натиск и бизнес модела на технологичните компании
Премиерът очаква и подкрепа за Северна Македония
Изчезва 39 минути след излитането
Регистриран в Русия самолет с шест души на борда е изчезнал тази нощ от радарите над Афганистан
На борда имало 22 пасажери
Пътнически самолет на алжирските авиолинии изчезна от радарите на път за Марсилия. Малко по-късно стана ясно, че машината се е върнала обратно към Алж...
Самолет „Ан-32" на индийските ВВС с 29 души на борда е изчезнал от радарите, съобщава вестник India Today. Машината е излетяла в 9 часа тази сутрин от...
Самолетът на Egyptair, който изчезна рано в четвъртък над Източното Средиземноморие с 66 души на борда, е загубил 22 000 фута височина, завивайки рязк...
Пътнически самолет e изчезнал от радарите в Централен Непал. Това съобщава местната полицията, цитирана от ДПА. Летателният апарат е на авиокомпания...
Руски пътнически самолет с повече от 200 пътници на борда е изчезнал при полет на Синайския полуостров в Египет, съобщава BBC. Агенция Reuters съобща...
Медицински самолет, който изпълнявал полет от Буркина Фасо към Дакар, е изчезнал от радарите западно от Сенегал. Това съобщи Ройтерс и уточни, че няма...
Поради настъпването на вечерта операцията за издирване на изчезналия в Индонезия пътнически самолет с 54 души на борда временно е спряна, съобщиха сп...
Радари ще контролират средната скорост по магистралите. Това съобщи шефът на Агенция "Пътна инфраструктура" Лазар Лазаров. Според него това е една от...
Очаква се броят на откритите тела да нарастне Джакарта. Повече от 40 тела са открили спасителите, които издирваха изчезналия в неделя самолет на авио...
Самолет на AirAsia е изчезнал от радарите на път към Сингапур тази нощ. Това съобщиха световните агенции и уточниха, че на борда му е имало 162 души....
Правителствен самолет с германския външен министър Франк-Валтер Щайнмайер на борда, който е на работна обиколка в Азия, е изчезнал вчера за няколко ча...
13 самолета са се загубили мистериозно от радарите за период от 25 минути в небето над Европа, съобщава в. "Дейли мейл". За щастие проблемът не е до...
Виетнам. Малайзийски самолет изчезна от радарите над Виетнам. "Малайзийската авиокомпания "Малейжа еърлайнс" е загубила контакт със свой самолет с 239...