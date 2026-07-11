Радан Кънев се върна на върха в ДСБ, но ще управлява в тандем

Промяната в партията на Иван Костов - ДСБ, е факт. Радан Кънев се върна на върха, където бе от юни 2013-а до август 2017-а година. Общото събрание на партията избра Кънев за лидер. От 530 бюлетини, Радан Кънев получи 302 гласа, 223-ма делегати заложиха на депутата Йордан Иванов, който бе фаворит за поста на досегашния лидер Атанас Атанасов.

Целта на ДСБ е да се върне в центъра на политическите събития, каза новият председател и допълни, че е изненадан от резултата, защото очаквал същото съотношение, но в полза на Йордан Иванов, който сега ще бъде зам.-председател. Затова двамата - Кънев и Иванов, щели да управляват партията в тандем. Кънев така разчитал резултатите. Двамата се появиха заедно пред медиите, като Кънев обясни, че в екип ще уточнят останалите членове на ръководството на партията.

Новият председател ще трябва да преведе партията през предстоящия президентски вот наесен и местните избори догодина. Той трябва да гарантира, че ще запази партийните идеали без да предизвиква нови тежки компромиси с коалиционните партньори.

Трима бяха кандидатите за председател - евродепутатът Радан Кънев, народният представител Йордан Иванов и разградчанина Васко Иванов.

По-рано днес Атанасов направи обстоен отчет на свършеното до сега, както и обяснения за някои от компромисите, направени като чст от коалицията с "Да, България" и "Продължаваме промяната". И обяви, че минава "в запаса", но ще продължи да е на линия и част от политическия живот.

Очаквайте подробности

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com