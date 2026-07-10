Вдигат пенсиите. Парламентът с ключово решение

Народното събрание прие на първо четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Депутатите съкратиха и срока за предложения между първо и второ четене на пет дни.

В бюджета на ДОО е заложено увеличение на максималния осигурителен доход до 2300 евро, както и поетапно въвеждане на изискването държавните служители сами да поемат 20% от осигурителните си вноски.

Предвижда се още минималната работна заплата да остане 620 евро, като от следващата година размерът ѝ трябва да се определя по нов механизъм, който тепърва предстои да бъде разработен.

За социални разходи до края на годината са планирани 15,2 млрд. евро, като над 13 млрд. евро са предназначени за пенсии. Очаква се средната пенсия да достигне 543 евро.

В здравеопазването е предвидено увеличение на средствата с 8,5% спрямо миналата година. Така бюджетът на НЗОК ще достигне рекордните 5,2 млрд. евро.

Управляващи и опозиция с остри спорове

Социалният министър Наталия Ефремова защити проекта с аргумента, че той гарантира изплащането на всички пенсии и социални плащания. "Проектът на бюджет на ДОО за 2026 г. гарантира в пълен обхват социалните права на хората и осигурява средства за редовно изплащане на всички социално-осигурителни плащания. Ако искаме веднага да увеличим пенсиите, които да бъдат над линията на бедност, това означава, че ние трябва да вдигаме данъци. Не сме заявявали, че ще вдигаме данъци. Ние изпълняваме закона такъв, какъвто е и актуализираме минималните осигурителни прагове", каза тя.

"Един от начините за борба със сивата икономка и укриване на осигурителни вноски е именно този – да вдигнем минималните осигурителни прагове бавно с анализ без да прекаляваме", заяви Милен Трифонов от "Прогресивна България".

"ПГ на ДПС ще подкрепи законопроекта на първо четене. Между първо и второ четене ще предложим конкретни текстове, които още по-силно да обвържат социалната политика с икономическото развитие, повишаването на качеството на пазара на труда, демографската устойчивост и подобряването на жизнения стандарт", коментира Левент Апти от ДПС.

Опозицията разкритикува увеличението на максималния осигурителен доход, като предупреди, че то ще натовари бизнеса с допълнителни разходи.

Критики имаше и заради замразяването на обезщетенията за безработица и майчинство, които остават без промяна.

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