След присъдата: Марин Льо Пен излезе начело в президентската надпревара

Френската крайнодясна лидерка Марин Льо Пен оглавява две нови социологически проучвания, публикувани ден след като официално стартира кампанията си за президентските избори през 2027 г. Това се случва въпреки постановената във вторник присъда на апелативна инстанция по делото за злоупотреба със средства на Европейския парламент.

Според проучване на IFOP, ако изборите се проведат сега, Льо Пен би получила 36% от гласовете на първия тур.

На второ място се нарежда центристът Едуар Филип с 19%, следван от лидера на радикалната левица Жан-Люк Меланшон с 15%. Всички останали потенциални кандидати остават под границата от 10%.

Ако центристките сили се обединят около Габриел Атал, резултатът за Льо Пен остава 36%, докато Атал и Меланшон си поделят второто място с по 15%.

Подобна картина показва и изследване на Toluna Harris Interactive, според което подкрепата за Льо Пен на първия тур е между 34 и 36%.

И двете проучвания сочат, че тя би спечелила и втория тур, независимо кой ще се изправи срещу нея.

При евентуален балотаж срещу Едуар Филип Льо Пен би получила между 51 и 54% от гласовете, докато за Филип биха гласували между 46 и 49%.

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