Ще им вземат ли бебето?

Когато Дейвид и Али за първи път видели малкия Маркъс по време на видеовръзка, били убедени, че това е детето, което са чакали толкова дълго.

„За мен това беше любов от пръв поглед“, разказва Дейвид.

След години неуспешни опити да имат дете и няколко тежки спонтанни аборта двойката решила да осинови. Чрез лицензирана агенция в Сингапур те избрали момченце от Индонезия, платили десетки хиляди долари за административни, юридически и други разходи и само няколко месеца по-късно вече държали бебето в прегръдките си.

„Това беше истинският момент. Нашето семейство най-после беше цяло“, спомня си Али.

Но години по-късно животът им се преобръща.

При процедурата за получаване на сингапурско гражданство властите ги уведомяват, че осиновяването може да е част от мащабна схема за трафик на бебета от Индонезия.

Разследването сочи, че Маркъс е сред поне 20 деца, за които се предполага, че са били незаконно купени в Индонезия и изпратени за осиновяване в Сингапур.

В момента в индонезийската провинция Западна Ява се води дело срещу 19 души, обвинени в участие в престъпна мрежа за трафик на бебета.

Според прокуратурата организаторите са набирали родители чрез социалните мрежи, убеждавали ги да се разделят с новородените си срещу пари, а след това изготвяли фалшиви актове за раждане и документи за осиновяване.

Разследващите твърдят, че поне 12 от тези деца вече са били отведени в Сингапур.

Дейвид и Али настояват, че са спазили всички законови процедури и никога не са подозирали, че зад осиновяването може да стои престъпна схема.

„Държавните институции провериха нас до най-малкия детайл. Вярвахме, че са проверили и произхода на детето“, казва Дейвид.

Днес семейството живее с постоянния страх, че Маркъс може да бъде отнет.

Все още не е ясно каква ще бъде съдбата на децата, ако съдът потвърди обвиненията за трафик. Властите в Индонезия и Сингапур не са обявили дали те ще останат при осиновителите си или ще бъдат върнати при биологичните си родители.

Случаят отново насочи вниманието към черния пазар за бебета в Индонезия. По официални данни броят на установените случаи на трафик на малки деца в страната почти се е утроил между 2021 и 2024 г., като експерти предупреждават, че реалният мащаб на проблема вероятно е много по-голям.

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