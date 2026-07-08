Защо доматеният сок е много по-вкусен в самолета

Случвало ли ви се е да нямате никакво желание да пиете доматен сок на земята, а във въздуха изведнъж да ви се стори изненадващо вкусен? Оказва се, че това съвсем не е случайно.

Учени от години изследват този феномен и стигат до любопитен извод – на голяма височина вкусовите ни рецептори започват да работят по различен начин.

В кабината на самолета въздухът е по-сух, атмосферното налягане е по-ниско, а постоянният шум от двигателите достига около 80–85 децибела. Именно тази комбинация намалява чувствителността ни към сладкия и соления вкус с до 30%.

За сметка на това т.нар. умами – петият основен вкус, характерен за доматите, гъбите и пармезана, се усеща много по-силно.

Затова доматеният сок, който на земята може да ви се струва обикновен или дори безинтересен, във въздуха придобива по-богат, плътен и балансиран вкус.

Любопитното е, че авиокомпаниите отдавна са забелязали това. Според данни на някои от тях доматеният сок е сред най-поръчваните напитки по време на полет, въпреки че извън самолетите не се радва на такава популярност.

Сходен ефект се наблюдава и при някои храни. Пикантните ястия например често се възприемат като по-вкусни на височина, докато сладките десерти изглеждат по-малко сладки.

Затова следващия път, когато видите някой да си поръчва доматен сок в самолета, не се учудвайте. Най-вероятно не става дума за необичаен вкус, а за малък научен трик, който небето прави с нашите сетива.

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