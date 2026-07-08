БГ дизайнерка се завърна от Лондон

Дизайнерката Пенка Петрова, която години наред работеше в Англия, се завърна в родината и веднага организира премиерата на модната си къща „Пелагия“. За да я поздравят за смелото й решение, на откриването дойдоха Петя Буюклиева, лидерът на „Спринт“ Пейо Пеев, музикантите от група „Жестим“, Звезди Керемдчиев от „Ахат“, Деница Ал Шанфари от султаната Оман, приятели и колеги от двете страни на Ламанша.

Галя Георгиева в модел „Пелагия“ и Атанас Лазаров поздравиха рожденичката със своя песен

Сред гостите бяха и представители на Софийската адвокатска колегия, съседи на стилистката срещу Съдебната палата. И понеже се оказа, че Пенка Петрова има и рожден ден, водещите на шоуто бяха Галя Георгиева и Атанас Лазаров от „Дует с кауза“ й честитиха празника с две от песните си. В своите нови владения Пенка Петрова съчетава официалната и сценичната мода, авторски бижута и аксесоари, а голямата й страст е ръчно рисуваният 3D текстил, разработен по нейни проекти. Някои от тях са се радвали на сериозен успех в лондонския „Селфридж“.

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