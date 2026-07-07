Феновете си отдъхнаха! Добра новина за музикална легенда, но мистерията остава

Лайънъл Ричи се завърна на сцената само дни след като прекрати свой концерт заради внезапно неразположение и отложи две дати от турнето си. Легендарният изпълнител получи световъртеж по време на участие в Минесота, което наложи преждевременното му слизане от сцената.

По време на концерта 77-годишният музикант изпълняваше песните си седнал и обясни на публиката, че се чувства "замаян". Малко по-късно шоуто беше прекратено по медицински причини, а впоследствие бяха отложени и планираните му концерти в Чикаго, Илинойс, и Колумбъс, Охайо.

Въпреки тревогите за здравословното му състояние, Ричи бързо възобнови турнето си. Той се завърна с концерт в Питсбърг, Пенсилвания, а след това изнесе и шоу в Детройт, Мичиган.

Изпълнителят, който в момента е на турнето Sing a Song All Night Long заедно с групата Earth, Wind & Fire, все още не е разкрил каква е била точната причина за неразположението му. Единственото потвърдено е, че е получил внезапен световъртеж по време на концерта. Малко след инцидента източник, цитиран от Daily Mail, твърди, че близките на певеца са сериозно обезпокоени, тъй като според тях той поставя ангажиментите към публиката пред собственото си здраве, пише "Дир".

"Семейството, приятелите и дори колегите му определено се тревожат за здравето на Лайънъл, но никой не смее да му каже да намали темпото", разказва източникът. По думите му всички искат изпълнителят да се възстанови напълно и да продължи да прави това, което обича.

Според близките му именно изключителната му отдаденост на музиката е причината Ричи да остане сред най-обичаните изпълнители в продължение на десетилетия - още от времето, когато през 70-те и 80-те години беше част от групата The Commodores. "Музиката не е просто работа за него - тя е неговият живот. Той не е човек, който може да стои бездейно, а пенсионирането никога не е било тема, освен ако здравето му не го принуди да вземе такова решение", допълва източникът.

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