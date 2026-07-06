Огромно признание за Джордж Клуни

Американският актьор, режисьор и продуцент Джордж Клуни ще бъде удостоен с наградата за цялостен принос на тазгодишния Международен кинофестивал във Венеция, предаде АФП.

65-годишният Клуни определи отличието като „огромна чест“, като с чувство за хумор добави: „Вероятно това означава, че съм остарял, но го приемам.“

Тазгодишното издание на фестивала ще се проведе от 2 до 12 септември, а журито ще бъде оглавено от американската актриса Маги Джиленхол.

Освен с успешната си филмова кариера, Клуни е известен и с политическата си активност и хуманитарната си дейност. Той е редовен гост на фестивала на остров Лидо във Венеция.

Пробивът му идва с ролята в медицинския сериал „Спешно отделение“ (ER), след което участва в десетки филми, сред които „Сириана“, за който печели „Оскар“ за най-добра поддържаща мъжка роля.

Директорът на фестивала Алберто Барбера определи Клуни като „завършен и харизматичен артист, отдаден и оригинален“.

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