"Играта на играчките 5“ не пуска върха: „Супергърл“ стартира разочароващо в боксофиса

Новият филм „Супергърл“ не успя да надмине „Играта на играчките 5“ по приходи от билети, като дебютира на второ място след блокбастъра на „Пиксар“ в боксофис класацията на Северна Америка, съобщава Асошиейтед прес.

След почти рекорден дебют за анимационен филм „Играта на играчките 5“ остана на първо място в боксофиса със 70 милиона долара приходи от продажба на билети в САЩ и още 89,1 милиона долара в чужбина, според оценките на студиото от неделя. Филмът на „Уолт Дисни“ за две седмици бързо натрупа 585 милиона долара в световен мащаб, което го превърна в един от най-големите хитове на годината.

„Супергърл“ дебютира с едва 38 милиона долара в кината в САЩ и Канада. Към тях се добавят 30 милиона долара от чуждестранните пазари.

Спин-офът за супергерои на Крейг Гилеспи е вторият филм на големия екран от Джеймс Гън и Питър Сафран, които бяха избрани да оглавят DC Studios в края на 2022 г. Първият им филм, „Супермен“ от 2025 г., събра 618 милиона долара в световен мащаб – достатъчно силен старт за Гън и Сафран.

Но „Супергърл“ се провали както пред критиците, така и пред зрителите. Според информациите филмът на Гилеспи, който е бил значително съкратен след тестовите прожекции, получи лоши рецензии (56% в Rotten Tomatoes) и оценка „B-“ от CinemaScore от страна на публиката.

Дейвид А. Грос, който ръководи консултантската фирма за филми FranchiseRe, отбеляза, че филмите за супергерои вече не се представят толкова добре, както го правеха преди пандемията. Годишните премиери са по-малко, а приходите от билети в жанра са спаднали с приблизително 3,5 милиарда долара годишно спрямо върховите си нива през 2017 – 2019 г.

Провалът на „Супергърл“, чието производство е струвало 170 милиона долара, идва в момент, когато Warner Bros. Discovery, компанията майка на филмовото студио, се готви да бъде придобита от Paramount Skydance, припомня Асошиейтед прес.

Jackass: Best and Last на Paramount Pictures бе другата премиера през уикенда. Най-новата компилация от каскади на Джони Ноксвил и компания стартира със скромните 8,4 милиона долара от 2855 киносалона в Северна Америка. Макар това да е добър резултат за филм, чието производство е струвало едва 10 милиона долара, частта от 2022 г., „Jackass: Кретените завинаги“, дебютира с 23 милиона долара, преди в крайна сметка да събере 80 милиона долара в световен мащаб.

Комедията на Оливия Уайлд за вечерно парти The Invite отбеляза един от най-добрите средни приходи на екран за годината. Излизайки на седем екрана в Ню Йорк и Лос Анджелис, филмът дебютира с 379 104 долара, което се равнява на средна печалба на екран от 54 158 долара.

В третия филм на Уайлд като режисьор участват самата тя, Сет Роген, Пенелопе Крус и Едуард Нортън в ролите на две двойки от Сан Франциско, които се срещат за импровизирана вечер заедно. A24 придоби правата върху филма след шумната му премиера на филмовия фестивал „Сънданс“. Независимият дистрибутор се надява, че The Invite, чието разпространение ще се разшири следващата седмица и ще излезе в цялата страна на 10 юли, ще съживи до голяма степен боксофиса.

Феноменът сред хорърите с микробюджет „Обсебване“ продължи да се представя необичайно силно. Той зае трето място през уикенда с 9,8 милиона долара в седмия уикенд от излизането си. Филмът на Къри Баркър, заснет с бюджет под 1 милион долара, досега е събрал 233,9 милиона долара на вътрешния пазар за Focus Features, плюс 108,9 милиона долара в чужбина.

Подобен успех обаче не се очертава за научнофантастичния трилър на Стивън Спилбърг „Денят на истината“. През третия уикенд от излизането му на екран филмът на „Юнивърсъл пикчърс“ се смъкна на пето място с 8,1 милиона долара в американските кина. Историята за НЛО на Спилбърг е събрала 193,7 милиона долара в световен мащаб за три седмици, уточнява Асошиейтед прес.

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