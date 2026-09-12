"Играта на играчките 5“ не пуска върха: „Супергърл“ стартира разочароващо в боксофиса
Анимацията на Pixar вече е събрала 585 млн. долара по света
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Анимацията на Pixar вече е събрала 585 млн. долара по света
Уволнява 50 служители
Бумът на стрийминга е към своя край
Певицата преговаря с Дисни за участието й в Marvel Black Panther 2
Уникална по рода си ръчно изработена кукла на Пепеляшка в японски стил беше продадена вчера през търг платформата на Yahoo за 10 500 долара, или 1,3 м...