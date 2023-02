Disney уволнява 7000 души

Disney планира да съкрати 7000 служители, за да намали разходите в цялата компания. Главният изпълнителен директор Боб Игер посочи, че този ход е „необходим за справяне с предизвикателствата, пред които сме изправени днес“.

Подобно на много други компании в цялата страна, Disney прави промените като част от усилията си да намали разходите в „предизвикателна икономическа среда“. Игър казва, че това ще спести „цели $5,5 милиарда разходи в цялата компания“ и че съкращенията ще „помогнат за постигането на това“. Игер не каза кои отдели ще засегнат съкращенията.

Слуховете за съкращения започнаха да се появяват малко след като Игър пое поста на напускащия главен изпълнителен директор на Disney Боб Чапек миналия ноември. Първоначално Игер се оттегли от ролята през 2020 г. и поглъщането му вече доведе до големи организационни промени за компанията. Игър също създава три основни подразделения в компанията: Disney entertainment, ESPN и Disney Parks преживявания и продукти.

Подразделението за директни потребителски услуги на Disney, което включва услугите за стрийминг, отбеляза 13% увеличение на приходите до 5,3 милиарда долара. Но все още има оперативна загуба от около 1,1 милиарда долара, която компанията приписва на по-високите разходи в Disney Plus и Hulu. Стрийминг бизнесът на компанията загуби около $1,5 милиарда през последното тримесечие.

„Нашият приоритет е трайният растеж и рентабилността на нашия стрийминг бизнес“, казва Игер. „Настоящите ни прогнози показват, че Disney Plus ще достигне рентабилност до края на фискалната 2024 г. и постигането на това остава наша цел.“

Тъй като резултатите обхващат последните три месеца на 2022 г., все още е твърде рано да се каже какъв ефект ще има нивото от $7,99 на месец, поддържано от реклами, върху броя на абонатите на Disney Plus. Това е нещо, върху което главният финансов директор на Disney Кристин Маккарти разсъждава по време на разговора, отбелязвайки, че компанията не „очаква стартирането на рекламното ниво Disney Plus да осигури значително финансово въздействие до по-късно тази фискална година“.

Възможно е повече хора да се откажат от услугата сега, когато тригодишният пакет, който тя пусна с пускането на Disney Plus, започва да изтича. Въпреки че Disney предлага пакетен план с Disney Plus, Hulu и ESPN Plus , той все още е по-скъп от първоначалната оферта и отразява миналогодишното увеличение на цените .