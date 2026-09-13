Трус в Германия! 140 хиляди души ще останат без работа
Каква е причината?
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Каква е причината?
Председателят на вътрешната комисия Петър Тодоров разкри мащабен план за прочистване на системата и ограничаване на политическото влияние
Армин Папергер отчита ново отношение към армията и отбраната, докато компанията му получава близо 23 000 кандидатури месечно
Автомобилен гигант планира да съкрати много работни места
Синдикатите предупреждават за отнемане на работнически права, а бизнесът твърди, че промяната ще ограничи сивата икономика
Имат за цел да дадат прозрачност
Данни от европейско проучване на Mars показват още, че 41% от Gen Z активно търсят работодатели с pet-friendly политики
Договореното увеличение е изчислено като абсолютна стойност върху средната основна заплата
Oбщo oĸoлo 9 000 cлyжитeли - близo 20% oт пepcoнaлa извън CAЩ
Инициативата премина през пет града и завърши с финал в София, обединявайки колегите около спорта, екипността и активния начин на живот
Обикновено всеки има право да почива 20 работни дни
Новите европейски правила за прозрачност на възнагражденията се бавят
Вътрешният министър предупреди, че хора с практики, несъвместими с униформата, ще бъдат махнати от постовете си и от системата
Максималният осигурителен доход се увеличава на 2300 евро от 1 август 2026 г.
В края на април регистрираните безработни са 149 517 души
Инициатор на световната кампания „Часът на Земята“ е WWF, организация на която ОББ е официален партньор от 2025 г.
Драконовски мерки за овладяване на кризата в компанията
Специален полет кацна на летище „Васил Левски“-София, компанията обмисля помощ и за пътници
Започна приемът на заявки по проект „Младежка заетост+“
Каква е причината?