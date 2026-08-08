Шефът на „Райнметал“ видя голям обрат сред германските младежи

Германия преживява забележима промяна в отношението на младото поколение към армията и защитата на страната, смята главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер. Според ръководителя на най-големия германски отбранителен концерн все повече млади хора осъзнават, че сигурността не може да бъде приемана за даденост.

Папергер обаче отправи и предупреждение - въпреки растящия интерес към Бундесвера, Германия трудно ще осигури необходимия брой военнослужещи само на доброволен принцип. Думите му идват в момент, когато армията отчита ръст на кандидатите, а самият „Райнметал“ е залят от желаещи да работят за компанията.

Папергер вижда промяна в младите

„Германия, по-специално младите, осъзнаха, че страна без отбранителни способности не може да бъде сигурна или да оцелее“, заяви 63-годишният Папергер в интервю за ДПА.

За него това е една от най-съществените промени в германското общество през последните години. Теми като армията, отбранителната индустрия и личната отговорност за сигурността вече привличат значително повече млади хора.

Папергер подкрепя дискусията за новия модел на военна служба, но не е убеден, че доброволният принцип ще бъде достатъчен. „Смятам, че настоящият дебат е правилен. Но вярвам, че това ще бъде трудно да се постигне на доброволна основа“, каза той.

Според него данните от Бундесвера вече показват двойната картина - интересът расте, но мащабът все още не отговаря на бъдещите потребности на германските въоръжени сили.

„Райнметал“ е залят от кандидатури

Най-яркото доказателство за промяната Папергер вижда в собствената си компания. Само в Германия „Райнметал“ получава средно почти 23 000 кандидатури за работа месечно. През 2025 г. заявленията са били 232 000 в Германия и около 360 000 в световен мащаб.

В момента концернът има около 34 000 служители. В централата в Дюселдорф работят близо 1000 души, като приблизително половината са на около 30 години или по-млади. „И всички те са силно мотивирани хора, отдадени на работата си“, заяви Папергер.

За него огромният интерес към отбранителната индустрия е още един знак, че професиите, свързани със сигурността и отбраната, вече се възприемат по различен начин от младото поколение.

Бундесверът също отчита скок

Промяната се вижда и в армията. По данни на германското Министерство на отбраната кандидатурите за Бундесвера са се увеличили с 24% от началото на годината и са достигнали около 38 500 след влизането в сила на новия Закон за военната служба. Папергер определя тази тенденция като положителна, но недостатъчна.

Законът действа от 1 януари 2026 г. и засега запазва доброволния характер на самата военна служба. Мъжете и жените на 18 години получават въпросник за мотивацията и пригодността си, като за мъжете попълването е задължително, а за жените - доброволно. Задължителните медицински прегледи за мъжете, родени през 2008 г. и по-късно, трябва да започнат от 1 юли 2027 г.

Ако доброволците не достигнат поставените цели или обстановката със сигурността го наложи, Бундестагът може със закон да въведе т.нар. „наборна служба според нуждите“. Планът на Берлин е до 2035 г. Бундесверът да разполага с около 260 000 активни военнослужещи и 200 000 резервисти.

Папергер подкрепи и обществената служба

Германското правителство се подготвя и за възможността при връщане на задължителното набиране да бъде възстановена форма на гражданска служба.

Папергер приема положително и подобна идея. „Службата на обществото със сигурност е нещо, което не може да навреди“, заяви той.

Задължителното привикване в Бундесвера беше преустановено през 2011 г., което сложи край и на тогавашната алтернативна гражданска служба. Петнадесет години по-късно Германия отново търси формула как да увеличи армията си - а според Папергер най-важната промяна вече се случва в нагласите на самите млади германци.