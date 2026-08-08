Зеленски в Белград: историческа среща с Вучич

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна вчера в Белград и вече проведе първата си среща със сръбския си колега Александър Вучич. Това е първото посещение на Зеленски в Сърбия, откакто той пое президентския пост.

Визитата привлича особено внимание заради традиционно близките отношения на Белград с Москва. Сърбия поддържа връзки с Русия, въпреки че се стреми и към членство в Европейския съюз.

Зеленски кацна на летище „Никола Тесла“, където беше посрещнат от сръбския министър на минното дело и енергетиката Дубравка Ханданович.

По-късно украинският президент вечеря с Вучич. Сръбският държавен глава публикува снимка от срещата в Instagram, а Зеленски съобщи в Telegram, че разговорите между двамата вече са започнали.

ЕС, икономика и сигурност на масата

„Пристигнах в Сърбия с екипа си. За днес и утре са насрочени важни разговори – с президента Александър Вучич и премиера Джуро Мацут“, написа Зеленски.

По думите му двамата ще обсъдят разширяването на икономическите отношения между Украйна и Сърбия, отношенията с Европейския съюз, сигурността и други въпроси от взаимен интерес.

Украинският президент подчерта, че Киев е готов да работи конструктивно и в дух на взаимно уважение.

Същинската официална програма на посещението започва в събота. Зеленски ще бъде посрещнат с официална церемония, след което предстои среща на четири очи с Вучич и разговори между делегациите на двете държави.

Посещението е знаково и заради позицията на Сърбия, която се намира между традиционните си отношения с Русия и стремежа си към европейска интеграция.