След бой и нарушения, Вучич обяви победа

Държавният глава на Сърбия Александър Вучич съобщи, че коалицията, оглавявана от Сръбската прогресивна партия, е спечелила изборите във всички десет общини, в които на 29 март се проведе местният вот.

Гласуването се състоя в Бор, Баина Баща, Кула, Майданпек, Кладово, Аранджеловац, Смедеревска Паланка, Лучани, Княжевац и Севойно. Според информация от независими наблюдатели и представители на опозицията, изборният ден е бил белязан от редица нарушения и инциденти, включително физически конфликти и пострадали граждани, активисти и журналисти.

Сблъсъци са възникнали в Бор (източна Сърбия), Байина Баща (западната част на страната) и Кула (в областта Войводина).

Наблюдателската мисия на неправителствената организация ЦРТА съобщи, че техни представители са регистрирали "паралелно водене на отчетност, нарушения на тайната на вота и организирано транспортиране на избиратели до секциите", което според тях поражда съмнения за гласуване под натиск.

В изявлението се допълва, че на фона на насилие, заплахи и създаване на атмосфера на страх, тези нарушения изглеждат неоправдано по-маловажни.

От организацията изразяват сериозно безпокойство, че в много случаи полицията не е реагирала адекватно, нито е защитила гражданите, станали жертва на насилие, нито е задържала извършителите.

Към момента органите на реда не са дали публичен отговор на отправените обвинения от страна на наблюдателите.

Право на глас на местния вот на 29 март са имали приблизително 250 хиляди души.

Избирателната активност е била висока, като във всички десет общини е надхвърлила 50%. В шест от тях тя е достигнала над 70%, в три е била над 60%, а в една е преминала половината от имащите право на глас.

Политически контекст

Коалицията около управляващата партия се е явила във всички общини с единна листа, носеща името на Вучич, въпреки че той самият не е бил кандидат в тези избори, съобщава Bulgaria ON AIR.

Срещу нея са се изправили кандидати, подкрепени от протестиращи студенти, опозиционни формации и местни граждански инициативи, като на различни места те са участвали както заедно, така и поотделно.

Във всички населени места, където се проведе вотът, досега властта също е била в ръцете на коалиция, доминирана от Сръбската прогресивна партия.

Тези местни избори се разглеждат като още едно изпитание за влиянието както на управляващите, така и на опозицията, повече от година след трагичния инцидент в Нови Сад и последвалите масови антиправителствени протести в страната.





