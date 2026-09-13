След бой и нарушения, Вучич обяви победа
Висока избирателна активност на местните избори
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Висока избирателна активност на местните избори
Сагата с машите хвърля сянка на съмнение върху честността на вота, отбелязват експертите
Илхан Кючюк: Няма да позволим ничий политически ботуш да мачка достойнството на българските избиратели
Темата за нарушаването на гражданските и малцинствени права да бъде поставена на предстоящата среща на министрите на правосъдието на ЕС
Това твърди политологът доц.Димитър Попиванов
От "Демократична България" не се отзоваха на поканата за среща
Да проследят всички етапи от протичането на парламентарните избори в България през 2021 г.
София. Наблюдатели от "Прозрачност без граници" са регистрирали характерните за началото на изборния ден организационно-технически нарушения, каквито...
Москва. Ръководителят на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа Илка Канерва е поканил Русия да се присъедин...
"Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" набират доброволци, които да бъдат командировани като наблюдатели на изборите в Турция. Целта е да може да се контро...
София. Представляващият Висшия съдебен съвет Соня Найденова и членове на Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на магистратите участ...
София. „България без цензура" спечели делото срещу решението на ЦИК, с което отказва регистрацията на "Гражданско сдружение „България без цензура" и м...
София. Най-големият куриоз на евровота бе регистрацията на огромен брой наблюдатели, много от които не знаеха кого представляват, съобщи говорителят н...
„Новото на тези избори бе огромният брой на регистрираните наблюдатели. Те ще могат да решават предстоящите местни избори, защото имат право да гласув...
Регистрираните наблюдатели, които да следят честни ли са изборите, са над 50 000 , като част от тях са представители на партии, а други на 32 неправит...
Славянск. Чуждестранните военни наблюдатели от ОССЕ в Славянск са освободени. Това обяви Владимир Лукин, представител на президента на РФ. "Освободен...
Днес е ден за размисъл
София. Наблюдателите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) не видяха истинските нарушения на парламентарните избори у нас,...
Сливен. Полицаи затвориха двама международни наблюдатели от организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, които инспектираха вота в 6-о училищ...
Перник. Бунт за пари избухна в Перник. Десетки наблюдатели, ангажирани от партия в изборните секции, обсадиха централата й, за да си искат заплатата....