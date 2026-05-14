Гърция скочи на Украйна: Защо ни стреляте с боен дрон?

Гърция очаква официални разяснения от Украйна след откриването на боен морски дрон в нейни териториални води. Информацията бе съобщена от гръцката телевизия "Скай", която се позовава на изявление на министъра на отбраната Никос Дендиас. По време на церемония за нови военни жилища на остров Агатониси министър Дендиас подчерта сериозността на ситуацията. Устройството е пренасяло експлозиви и е представлявало директна заплаха за сигурността на плавателните съдове.

"Не искам да си представя какво би станало, ако украинският дрон се беше ударил в пътнически кораб", коментира военният министър и потвърди, че неговият украински колега вече е поел ангажимент да предостави подробни пояснения по случая.

Военният дрон бе открит край бреговете на остров Левкада на 7 май т.г. от местни рибари. Оборудван е със сателитна комуникация "Старлинк", а на корпуса ми били закачени три детонатора и 100 килограма активни експлозиви. Взривните материали вече са успешно обезвредени от гръцки специалисти. Разследването и техническият анализ на устройството от страна на властите продължават.

Дипломатически отзвук и казусът с производителя

По-рано тази седмица Никос Дендиас категорично потвърди, че дронът е с украински произход. Външният министър Йоргос Герапетритис обяви, че веднага след края на техническото разследване гръцкото правителство ще реагира с официални протестни ноти.

В същото време казусът се заплита. Според публикация в гръцкия вестник "Прото тема", компанията производител на марката "Магура" излезе с позиция, в която отрича откритото устройство да е произведено от тях.

