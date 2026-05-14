Киев под огън цяла нощ! Руска атака разруши жилищни сгради

Руските сили нанесоха масирана въздушна атака срещу украинската столица Киев в ранните часове на днешния ден, като удариха града с балистични ракети и дронове. Най-малко четирима души са ранени, а в няколко района са нанесени тежки разрушения, предаде Асошиейтед прес.

Взривове са отеквали в цялата столица още преди изгрев. Ръководителят на киевската военна администрация Тимур Ткаченко съобщи, че ударите са засегнали шест района на града, като са поразени жилищни сгради и гражданска инфраструктура.

Най-тежка е ситуацията в Дарницки район, където частично е рухнал многоетажен жилищен блок. По данни на украинските власти сградата буквално е била разцепена на две след удара. Под развалините са останали затрупани хора, а спасителните екипи продължават издирването на оцелели сред тлеещите отломки. Най-малко десет души вече са били извадени изпод срутената конструкция.

В Днепърски район дрон е паднал върху покрива на пететажна жилищна сграда. Повредена е и друга постройка в същия район, съобщи Ткаченко.

Атаката е извършена само часове след друга необичайна дневна въздушна операция срещу Киев, при която по данни на президента Володимир Зеленски са загинали шестима души.

Украинският държавен глава заяви, че при нападението са били изстреляни най-малко 800 дрона. По думите му атаката е продължила с часове и е била насочена към причиняване на максимална „болка и страдание“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com