Срещата Тръмп-Си започна пред погледа на целия свят

Срещата между президентите на Китай Си Цзинпин и на САЩ Доналд Тръмп започна в Пекин, показаха кадри, излъчени на живо от Китайската централна телевизия. Двамата лидери се появиха заедно в Голямата зала на народа, където преминаха по червен килим, изслушаха националните химни и направиха преглед на строените почетни гвардейски части.

Церемония под светлините на прожекторите

Преди началото на разговорите Тръмп и Си се спряха за кратко пред десетки деца, които ги приветстваха с цветя по време на официалната церемония. В началото на заседанието с участието на разширените делегации двамата президенти си размениха любезности пред камерите, допуснати само в първите минути на срещата.

Си предупреди за „Капана на Тукидид“

Във встъпителното си слово китайският лидер направи необичайна историческа препратка към древногръцкия историк Тукидид и предупреди за опасността от конфликт между големите световни сили. Си заяви, че историята и светът поставят въпроса дали Китай и САЩ могат да избегнат т.нар. „Капан на Тукидид“ и да изградят нов модел на отношения между двете държави.

Терминът се използва във външнополитическите анализи за ситуация, при която възходът на нова сила заплашва доминиращата, а резултатът често е война. Си припомни описанието на Тукидид за Пелопонеската война между Атина и Спарта и цитира известната фраза, че именно възходът на Атина и страхът, който той поражда в Спарта, правят войната неизбежна.

„Можем ли ние за благото на нашите два народа и в името на бъдещето на човечеството да изградим по-светло бъдеще в нашите двустранни отношения?“, заяви китайският лидер.

Тръмп избегна темите за напрежението

От своя страна Доналд Тръмп не засегна директно натрупаното напрежение между Вашингтон и Пекин, включително търговските войни, Тайван, фентанила и различията около Иран. Вместо това американският президент избра по-умерен тон и отправи личен комплимент към китайския лидер.

„Вие сте велик лидер, понякога хората не харесват, когато го казвам, но така или иначе ще го кажа, защото е вярно“, заяви Тръмп пред репортерите в началото на срещата.

