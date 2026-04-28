Нов плаващ красавец на Китай превозва 10 000 автомобила

Китай направи нова впечатляваща стъпка в индустриалното си развитие, след като пусна в експлоатация най-големия в света кораб за превоз на автомобили.

Съдът, изграден от компанията Guangzhou Shipyard International, може да транспортира до 10 800 автомобила и поставя нов стандарт в морската логистика. Новината беше съобщена от Китайската централна телевизия и разпространена от ТАСС. Корабът вече започва работа от пристанището в Гуанчжоу.

Морският гигант е с дължина 230 метра и ширина 40 метра, като достига максимална скорост от 19 морски възела. Той разполага с 14 гаражни палуби, предназначени за различни видове превозни средства - от леки автомобили до тежкотоварни машини. Двойната му система за задвижване, използваща мазут и втечнен природен газ, го прави не само мощен, но и по-ефективен от гледна точка на съвременните енергийни изисквания.

Корабът е построен за Hyundai Merchant Marine Co., Ltd. и символизира нарастващото значение на сътрудничеството между азиатските икономики в глобалната търговия. Пускането му в експлоатация бележи нов етап в развитието на морския транспорт и логистиката на автомобилната индустрия.

Постижението идва на фона на доминиращата позиция на Китай в световното корабостроене. Страната вече държи 56% от глобалния тонаж на произведените съдове и е получила 69% от всички нови поръчки за 2025 г. Това затвърждава ролята ѝ като безспорен лидер в сектора и показва мащаба на индустриалния ѝ капацитет.

Новият кораб не е просто техническо постижение, а символ на амбицията на Китай да определя посоката в световната индустрия и транспорт.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com