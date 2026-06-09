Ким посрещна Си като император ВИДЕО

Тържествена церемония в Пхенян беляза началото на държавното посещение на китайския лидер Си Цзинпин в Северна Корея. Генералният секретар на Централния комитет на Комунистическата партия на Китай и президент на страната беше посрещнат лично от севернокорейския лидер Ким Чен-ун и съпругата му И Сол-джу.

На летището в севернокорейската столица Си Цзинпин пристигна заедно със съпругата си Пън Лиюан. След слизането му от самолета двамата лидери се поздравиха с ръкостискане, с което беше поставено началото на официалната програма на визитата.

По-късно Ким Чен-ун организира церемония по посрещането на площад „Ким Ир-сен“ в Пхенян. Двамата държавни ръководители се качиха заедно на официалната трибуна, а военен оркестър изпълни химните на Китай и Северна Корея. Церемонията беше съпроводена и от 21-оръдеен салют.

В присъствието на севернокорейския лидер Си Цзинпин прие почетния строй на различни подразделения на Корейската народна армия. След това двамата наблюдаваха и военен парад, организиран в чест на посещението.

Преди пристигането си в Северна Корея китайският лидер публикува авторска статия във вестник „Нодон Синмун“. В нея той посочи, че очаква срещата си с Ким Чен-ун, за да бъдат обсъдени традиционното приятелство между двете страни и бъдещото развитие на двустранните отношения. Визитата се разглежда като важен дипломатически жест между Пекин и Пхенян.

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