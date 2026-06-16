Мощно земетресение покоси голяма страна и уби човек

Най-малко един човек загина, а четирима са ранени след мощен трус в Китай днес.

6,3 по Рихтер разтърси северозападната провинция Цинхай, съобщават китайски медии, цитирани от „Ройтерс”. Предоставените данни са на китайските служби за извънредни ситуации, допълни агенцията.

Трусът е станал във високопланински район в префектурата Хайси в провинция Цинхай на дълбочина 10 километра в 17:06 ч. пекинско време (12:06 ч. българско) днес, съобщи Китайският сеизмологичен център, пише БТА.

Държавните медии съобщиха, че всички работници във въглищните мини в близост до епицентъра са били евакуирани, а властите все още оценяват броя на жертвите и материалните щети.

По-рано държавната агенция „Синхуа” съобщи, че спасителни екипи се отправят към района, за да издирват затрупани хора и да оценят риска от вторични бедствия.

Задействани са извънредни мерки за реакция след земетресението, което беше последвано от няколко вторични труса. Единият от тях е бил с магнитуд 4,9.

Припомняме, че на 15 юни силно земетресение удари и Филипините. 6,2 по скалата на Рихтер покоси страната, като това бе поредният мощен трус в местността през последния месец.

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