Русия удари петролната рафинерия. Одеса гори

Руските сили нанесоха тежък удар по Одеса. Военните уцелиха склад за гориво и петролна рафинерия в пристанището на черноморския град Одеса, като успяха да поразят и кораб южно от пристанището. Плавателният съд доставял запаси за украинската армия, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Агенция Ройтерс отбелязва още, че не може да потвърди достоверността на тази информация чрез независими източници, освен официалните руски. А Володимир Зеленски мълчи.

Ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа междувременно написа в Телеграм, че руските сили са атакували Павлоград, предаде Укринформ.

"Врагът нападна Павлоград. Пожар избухна в търговски комплекс", каза Ганжа.

По предварителна информация има един ранен, допълва и БТА. Руските военни сили отдавна целят Озеса, но според главнокомандващите целите са подбрани така, че да се избягват цивилни жертви.