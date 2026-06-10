Дронове удариха Одеса: жена и две деца са ранени

Жена на 46 години и две деца на 8 и 10 години бяха ранени при атака с дронове тази нощ срещу Одеса, съобщи началникът на градската военна администрация Сергей Лисак в канала си в Телеграм, цитиран от БТА.

"Щети са нанесени на два жилищни блока в Приморски район на черноморския град. В един от тях апартамент на 5-ия етаж изгоря напълно. Огнеборците успяха да потушат пожара бързо. На друг адрес на 11-ия етаж са нанесени щети на имота на живущите там, прозорците и фасадата на сградата", информира Сергей Лисак.

Общинските служби ликвидират последиците от нападението.

Щабове по отстраняване на последствията от атаката са разгърнати на терен, където на жителите на пострадалите апартаменти се предоставят консултации за получаване на обезщетение за причинените щети от градския бюджет, както и по държавната програма "Възстановяване".

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.

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