Убит на пешеходна пътека, а делото започва отначало: Близките на Филип отново на протест
Съдебният състав си направи отвод и процесът беше върнат в изходна позиция
Следете всички новини, анализи и коментари за Ранени Деца. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Съдебният състав си направи отвод и процесът беше върнат в изходна позиция
Инцидентът е станал около 1:30 часа през нощта в Горна Оряховица
Щети са нанесени на два жилищни блока в Приморски район на черноморския град
Удариха се румънски бус и лек автомобил
Министър Младен Маринов отстрани временно от длъжност шефа на полицията в Силистра Юлиян Караславов
Шофьор и две деца на 5 и 14 години пострадаха при верижна катастрофа в района на село Пчеларово, съобщиха от МВР в Кърджали. "Фолксваген", управляван...