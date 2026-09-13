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Верижен удар рани две деца

Верижен удар рани две деца

Шофьор и две деца на 5 и 14 години пострадаха при верижна катастрофа в района на село Пчеларово, съобщиха от МВР в Кърджали. "Фолксваген", управляван...

29 юни | 18:55
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