Убит на пешеходна пътека, а делото започва отначало: Близките на Филип отново на протест

Делото за смъртта на 14-годишния Филип Арсов, който загина на пешеходна пътека, започва отначало днес. Близки и приятели на почерненото семейство се събират на пореден протест, съобщава bTV.

Съдебният състав си направи отвод и процесът беше върнат в изходна позиция. Дотук се стигна след искане за отвода от страна на семейството на Филип.

Те изразиха съмнения в безпристрастността на предходния съдебен състав.

Филип Арсов беше убит на пешеходна пътека в центъра на София. За водача на автомобила Петър Тодоров експертизите сочат, че е шофирал с над 2 промила алкохол и с близо три пъти над разрешената скорост.

До този момент бяха проведени 23 съдебни заседания.

Протестът е от 8:30 пред Съдебната палата в София.

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