Край! Съдът реши съдбата на Брендо

Евелин Банев – Брендо остава в затвора, след като Апелативният съд в София потвърди определението на първоинстанционния съд, с което беше отказано предсрочното му освобождаване. Така магистратите окончателно отхвърлиха искането той да бъде пуснат преди да изтърпи наказанието си.

Делото беше образувано по жалба на Банев, след като по-рано Софийският градски съд отказа да уважи предложението за условно предсрочно освобождаване. Решението на апелативната инстанция е окончателно и не подлежи на обжалване.

Предложението за предсрочното освобождаване беше направено от тогавашния началник на Софийския затвор. Това бе причината шефът на затвора да бъде принуден да напусне поста си и да бъде сменен.

Защо първото производство беше прекратено

Това не е първият опит за предсрочно освобождаване на Банев.

В края на февруари съдът прекрати предходното производство по случая. Причината беше, че процедурата е започнала по инициатива на тогавашния началник на Софийския затвор старши комисар Борислав Чорбански, който впоследствие беше временно отстранен от длъжност. В съдебната зала упълномощен представител на новото ръководство на затвора оттегли искането за условно предсрочно освобождаване, което даде основание на съда да прекрати производството.

Месец по-късно, в края на март, служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов освободи от длъжност старши комисар Борислав Чорбански, след като той подаде заявление за напускане.

Как Брендо се предаде на властите

След години извън България и множество международни съдебни процедури, Евелин Банев изненадващо се предаде доброволно на българските власти в края на юни 2024 г. Той се появи пред Централния софийски затвор, придружен от адвокат, и беше приведен за изтърпяване на наложените му наказания.

След завръщането му българският съд извърши процедура по признаване и групиране на присъдите, постановени срещу него в България, Италия и Румъния. Така беше определено едно общо наказание, което Банев изтърпява в Софийския затвор.

Какво се случва с него в затвора

По време на престоя си зад решетките Банев получава положителни оценки от затворническата администрация. Според представените по делото становища той е полагал труд, не е извършвал дисциплинарни нарушения и е показал добро поведение.

Именно на тези обстоятелства се основаваше и предложението на тогавашния началник на Софийския затвор той да бъде освободен условно предсрочно. Въпреки това съдът прие, че все още не са налице всички законови предпоставки за подобна мярка и отказа освобождаването му.

С окончателното решение на Апелативния съд Евелин Банев – Брендо ще продължи да изтърпява наказанието си в Софийския затвор.

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