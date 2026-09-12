Край! Съдът реши съдбата на Брендо
Решението на магистратите е окончателно
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Решението на магистратите е окончателно
Искането доведе до отстраняване на шефа на затвора
Министърът на правосъдието отстрани началника на софийския зандан
По "Кокаинови крале" е работено избирателно, смята Светлозар Лазаров
Евелин Банев притежава апартаменти в Монтрьо