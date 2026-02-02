Екшън с шефа на затвора. В дъното е Брендо

Голям екшън с шефа на софийския затвор. Министърът на правосъдието Георги Георгиев го отстрани, защото е направил предложение за освобождаването на Евелин Банев - Брендо.

По заповед на министъра на правосъдието Георги Георгиев се проверяват основанията, на базата на които началникът на затвора в София е направил предложение за условно предсрочно освобождаване на лишения от свобода Евелин Банев. До приключване на проверката началникът на затвора ще бъде временно отстранен от длъжност. Началникът на затвора не е информирал за направеното предложение главния директор на ГДИН, нито Министерство на правосъдието, съобщава ведомството.



Съгласно чл. 437, ал. 1, т. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс предложение за условно предсрочно освобождаване може да бъде направено от окръжния прокурор или началника на затвора. За подаването на предложението, съгласно чл. 70 от Наказателния кодекс, е нужно едновременно изпълнение на две условия – лишеният от свобода да е дал доказателства за своето поправяне и е изтърпял фактически не по-малко от една втора от наложеното наказание, а в случаите на опасен рецидив - да е изтърпял не по-малко от две трети от наложеното наказание. Именно изпълнението на тези две условия съвкупно, ще бъдат проверени по разпореждане на министър Георги Георгиев.

Евелин Банев е осъден на 10 години и половина затвор по всички дела срещу него, които бяха водени в България, Италия и Румъния. Става дума за влезли в сила присъди за наркотрафик и пране на пари. В България той беше осъден на 6 години затвор през 2018 г., а година по-рано в Италия получи 20 години за международен трафик на кокаин. Отделно има и присъда от 10 години затвор в Румъния.

След като 6 години беше издирван, той се яви сам през юни 2024 г. пред Софийския затвор и поиска да излежи присъдите си у нас. До днес не е ясно как Брендо е дошъл в България, въпреки издирването му.





