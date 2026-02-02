Детективи се хвалят, хората страдат: Zamunda и Arena под атака – нови детайли

Очаква се разследващите органи да предоставят допълнителни детайли за акцията, проведена миналата седмица от български и американски служби, насочена към блокирането на популярни торент сайтове, базирани в Европейския съюз.

Операцията бе проведена съвместно с прокуратурата, ДАНС, ГДБОП, Департамента по вътрешна сигурност на Съединените щати, американското Министерство на правосъдието и Европол.

В петък беше спрян достъпът до популярните сайтове за пиратско съдържание ArenaBG, Zamunda и Zelka, базирани в Европейския съюз.

При акцията бяха извършени претърсвания и иззети материали от 30 адреса в страната във връзка с престъпления, свързани с нарушаване на интелектуалната собственост онлайн.

Министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов съобщи, че в рамките на операцията са задържани четирима души.

По думите му това е била сложна и добре координирана международна акция, припомни БНР.

"Последните месеци сме работили с американските служби, Европол, ГДБОП, нашите, следствието и ето че резултатът е налице. Когато има воля, има и резултат", заяви Митов.





