Първа партия се обяви за партньор на Радев

Една задача е такава, която има срок и отговорност - така е в икономиката, така е в армията, така е и в политиката. Вярвам и се надявам, че това което Радев и неговият екип правят, ще отговори на големите обществени очаквания. Това каза в предаването "120 минути" по БТВ лидерът на Български възход и бивш служебен премиер Стефан Янев.

В края на миналата година бяхме свидетели на големи протести – това за мен е знак на едно – недоверие в българската политическа система. Доверието може да бъде върнато в едни нормални граници, нормалността може да се върне в политическата система чрез изпълнението на три приоритета: прозрачна и разбираема фискална политика; функциониране на държавата по прозрачен и отчетен начин; честност на изборите – от това зависи всяко едно управление, заяви Янев.

В отговор на въпрос той съобщи, че "Български възход" ще участва в предсрочните парламентарни избори, като уточни, че от партията са готови да взаимодействат с формацията на Румен Радев, но до момента не са водили разговори.

За мен е важното разговорите да бъдат открити, отбеляза Стефан Янев.

По думите с промените в Изборния кодекс управляващото мнозинство цели да се създаде шум.

Съзадава се димна завеса с цел да няма висока избирателна активност. По този начин се налива вода в мелницата на недоверието към политическата система. Но честните избори зависят от активността на българските граждани – организация на наблюдатели, застъпници и т.н. коментира Янев.

