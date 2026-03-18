Най-свирепият съюзник на Иран мълчи. Защо?

Войната на САЩ и Израел с Иран продължава трета седмица, но един от най-страшните съюзници на Техеран - йеменските бунтовници хути, все още не са насочили ракетите и дроновете си към кораби в Червено море, които бяха основната им мишена след началото на войната в Газа през октомври 2023 г.,

Макар че е добра новина за корабоплаването и енергийните пазари, липсата на атаки от страна на хутите озадачава експертите, които бяха почти сигурни, че групировката ще се присъедини към войната на страната на Иран от първия ден, подобно на ливанската “Хизбула” и иракските милиции.

Една от теориите е, че Иран отлага атаките на хутите срещу плавателни съдове в Червено море като резервен ход и тази проява на търпение е част от стратегия на изчакване, казва експертът по Близкия изток от мозъчния тръст “Международна кризисна група” Майкъл Хана. По думите му тази потенциална ескалация може да бъде използвана от Техеран в някакъв момент в бъдеще.

Блокадата на Ормузкия проток в устието на Персийския залив, през който преминава около 20 процента от световната търговия с петрол, вече доведе до рязък скок на цените на енергията. Нападения срещу корабоплаването към Червено море може да предизвикат допълнително поскъпване и да засегнат икономиките в региона и по целия свят.

Според пенсионирания египетски генерал Самир Рагеб хутите вероятно са се споразумели със САЩ, а може би и със Саудитска Арабия за спиране на атаките.

„Те рискуват да загубят благоразположението и на двете страни, ако започнат нападения срещу корабоплаването в момент, когато САЩ имат огромно военноморско присъствие в региона,” добавя той. По думите му, ако атаките на хутите в Червено море носеха на Иран някаква стратегическа стойност, вече щяха да са ги предприели.

